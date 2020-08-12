Вековые трамвайные опоры на Обуховской Обороны готовятся заменить на новые

Активисты считают, что опоры представляют историческую и культурную ценность и поэтому предлагают поместить их в музей.

В ближайшем будущем исторический объект – вековые фермовые трамвайные опоры на проспекте Обуховской Обороны – планируют заменить на новые. Причиной замены 16-и конструкций на протяженности 800 метров стала их обветшалость. Замену произведут в течение нескольких недель.

Такой информацией с Piter.tv поделились активисты. Градозащитники обеспокоены исчезновением исторических элементов городского ансамбля.

Опоры были установлены не позже 1922 года и с тех пор непрерывно выполняют свою функцию – несут трамвайные провода. Мне кажется, это очень редкий случай даже не в масштабе страны, а в масштабе мира, что делает их настоящими раритетами. Михаил Черныш, активист

16 металлических фермовых клепаных опор установили во времена электрификации парового трамвая в 1922 году. Чертежи данных опор были разработаны еще в Российской Империи.

Окончание каждой опоры сопровождается деревянными фигурами. Сейчас некоторые из них находятся в удручающем состоянии.

Активисты совместно с фондом "Внимание" предложили поместить опоры в любой музей Петербурга. Градозащитники считают, что опорам необходим минимальный ремонт, а еще их можно использовать для освещения набережной.

Вариант их спасти – договориться с заинтересованным ведомством, или музеем, которому опоры будут интересны. Например, я поговорил с Музеем горэлектротранспорта и узнал, что они не против пополнить свою коллекцию. Но лучше бы их оставили на месте. Михаил Черныш, активист

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Видео: Piter.TV

Фото: Piter.TV | fondvnimanie.ru