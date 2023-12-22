На время проведения работ будет запущен трамвайный маршрут №51А "Суздальский проспект – Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк".

В Петербурге трамвай № 51 изменит маршрут. В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей на улице Руставели от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Трамвай свернет с привычного пути 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля. Трамвай №51 будет следовать по сокращенному маршруту "проспект Мечникова — проспект Луначарского".

Прямое направление: по Пискарёвскому проспекту, улица Руставели. Обратное направление: по улице Руставели, Пискарёвскому проспекту. Пресс-служба "Организатора перевозок"

На время проведения работ будет запущен трамвайный маршрут №51А "Суздальский проспект – Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк".

Прямое направление: по Светлановскому проспекту, проспекту Просвещения, улице Руставели.

Обратное направление: по улице Руставели, проспекту Просвещения, Светлановскому проспекту. Пресс-служба "Организатора перевозок"

Ранее мы писали, что в Калининском районе стартовала реконструкция трамвайных путей.

Фото: Piter.tv