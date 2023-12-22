В Калининском районе стартовала реконструкция трамвайных путей

Работы пройдут на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Демьяна Бедного с закрытием сквозного проезда.

В Калининском районе началась реконструкция трамвайных путей. С 6 апреля будет закрыто движение транспорта на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Демьяна Бедного. Кроме того, ограничат сквозной проезд. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Работы на данном участке будут проходить до 19 апреля. Кроме того, из-за ремонта ограничат проезд по проспекту Просвещения от проспекта Культуры до Светлановского до 30 апреля.

В Выборгском районе два дня будет недоступна улица Есенина. Речь идет об участке от проспекта Луначарского до Поэтического бульвара. С 6 по 7 апреля специалисты будут заниматься прокладкой инженерных сетей.

В Пушкине с 6 апреля начнутся работы по строительству тепломагистрали. Поэтому до 15 июня будет закрыто движение транспорта по Гвардейскому бульвару от Стрелковой улицы до Гусарской.

Ранее мы писали, что на Белградской улице с 6 апреля по 7 апреля переносится остановочный пункт общественного транспорта.

Фото: Piter.tv