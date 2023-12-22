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На Белградской улице с 6 апреля по 7 апреля переносится остановочный пункт общественного транспорта
Сегодня, 16:46
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На Белградской улице с 6 апреля по 7 апреля переносится остановочный пункт общественного транспорта

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Автобусы №№ 12, 95, 159 будут останавливаться в другом месте. Расстояние от бывшей остановки до новой составляет всего 30 метров.

В Петербурге перенесли остановку "Белградская улица, угол улицы Турку" в связи с работами на Белградской улице. Специалисты ремонтируют тепловую сеть. Об этом сообщили в  пресс-службе "Организатора перевозок".

В связи с производством работ по реконструкции тепловой сети на Белградской ул., с 6 апреля по 7 апреля переносится остановочный пункт общественного транспорта "Белградская улица, угол улицы Турку" для автобусных маршрутов №№12, 95, 159 в направлении движения от улицы Турку вперед на 30 метров.

Пресс-служба "Организатора перевозок"

Пассажиров попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута. 

Ранее мы писали, что по Тихорецкому проспекту закроют движение в начале апреля.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок, Piter.tv

Теги: белградская улица, остановка, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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