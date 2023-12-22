На Белградской улице с 6 апреля по 7 апреля переносится остановочный пункт общественного транспорта

В Петербурге перенесли остановку "Белградская улица, угол улицы Турку" в связи с работами на Белградской улице. Специалисты ремонтируют тепловую сеть. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".
В связи с производством работ по реконструкции тепловой сети на Белградской ул., с 6 апреля по 7 апреля переносится остановочный пункт общественного транспорта "Белградская улица, угол улицы Турку" для автобусных маршрутов №№12, 95, 159 в направлении движения от улицы Турку вперед на 30 метров.
Пресс-служба "Организатора перевозок"
Пассажиров попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута.
Ранее мы писали, что по Тихорецкому проспекту закроют движение в начале апреля.
Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок, Piter.tv
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