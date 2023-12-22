По Тихорецкому проспекту закроют движение в начале апреля

Проезд перекроют с 4 по 10 апреля.

В Выборгском районе закроют движение по Тихорецкому проспекту. Речь идет об участке от улицы Веденеева до Светлановского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд перекроют с 4 по 10 апреля. На Тихорецком пройдут работы по реконструкции канализационной сети.

В ГАТИ призвали водителей планировать маршруты следования, учитывая новые ограничения. Их призвали быть внимательными на дороге.

Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Кроме того, в Адмиралтейском районе ограничат проезд по Старо-Петергофскому проспекту. Речь идет об участке от площади Стачек до Нарвского проспекта.

Ранее мы писали, что в поселке Шушары по Сарицкой улице закроют проезд с 2 апреля.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ