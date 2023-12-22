В Адмиралтейском районе ограничат проезд по Старо-Петергофскому проспекту

В Адмиралтейском районе ограничат движение по Старо-Петергофскому проспекту. Речь идет об участке от площади Стачек до Нарвского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Дорога будет перекрыта с 4 по 30 апреля. Ограничения ввели в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей.
В ГАТИ порекомендовали водителям планировать маршруты следования с учетом новых ограничений.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что в поселке Шушары по Сарицкой улице закроют проезд с 2 апреля.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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