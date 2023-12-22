В Адмиралтейском районе ограничат проезд по Старо-Петергофскому проспекту

Дорога будет перекрыта с 4 по 30 апреля.

В Адмиралтейском районе ограничат движение по Старо-Петергофскому проспекту. Речь идет об участке от площади Стачек до Нарвского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Дорога будет перекрыта с 4 по 30 апреля. Ограничения ввели в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей.

В ГАТИ порекомендовали водителям планировать маршруты следования с учетом новых ограничений.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в поселке Шушары по Сарицкой улице закроют проезд с 2 апреля.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ