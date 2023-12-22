В поселке Шушары по Сарицкой улице закроют проезд с 2 апреля

Ограничения будут действовать со 2 апреля 2024 года по 10 июля 2026 года.

В Шушарах на два года ограничат проезд по Сарицкой улице. Речь идет об участке от Петербургского шоссе до Усть-Славянского шоссе. Кроме того, проезд закроют по Усть-Славянскому шоссе от Сарицкой улицы до Волхонского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Запрет на проезд по этим участкам дороги будет действовать со 2 апреля 2024 года по 10 июля 2026 года. Известно, что на этом участке будут проходить работы переустройству инженерных сетей.

Напомним, что до 7 апреля ограничивается движение транспорта по Ново-Рыбинской улице.

Ранее мы писали, что с 1 апреля ограничивается движение транспорта по Галерной улице.

Фото: Piter.tv