До 7 апреля ограничивается движение транспорта по Ново-Рыбинской улице

Водителей попросили планировать маршруты движения с учетом новых ограничений.

В Московском районе с 3 по 7 апреля перекроют проезд по Ново-Рыбинской улице. Речь идет об участке у пересечения с Черниговской улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Петербуржцам напомнили, что по 7 апреля будет закрыто движение транспорта по Черниговской улице от дома 25 по Черниговской улице до Ново-Рыбинской улицы. Кроме того, заблокируют проезд в направлении от Московского проспекта к Ново-Рыбинской улице.

Объезд: Московский проспект, Киевская улица, Ново-Рыбинская улица, Лиговский проспект. Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили планировать маршруты движения с учетом новых ограничений. Их призвали быть внимательными на дорогах обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями.

Ранее мы писали, что с 1 апреля ограничивается движение транспорта по Галерной улице.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ