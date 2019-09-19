На Лиговском проспекте сгорел автомобиль, врезавшийся в столб

Водителю удалось выйти из салона иномарки живым и невредимым.

В центре Петербурга в ночь на 19 сентября загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Они добавили, что машина попала в ДТП.

Инцидент произошел на пересечении Лиговского проспекта и Ново-Рыбинской улицы. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дорожный столб. Из-за удара иномарка загорелась. Шофер успел вовремя выбежать из машины.

На месте происшествия работала бригада пожарных. Специалисты прибыли на участок около 00 часов ночи. Спустя 13 минут огонь был ликвидирован. Правоохранительным органам пришлось временно перекрывать движение. В настоящее время проезд по Лиговскому проспекту открыт.

Ранее Piter.tv писал о том, что пассажир BMW сгорел в машине после аварии в Петергофе.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

