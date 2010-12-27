Пассажир BMW сгорел в машине после аварии в Петергофе

Водителю удалось выбраться из горящего автомобиля.

В Петергофе в ночь на 19 сентября произошла авария, в которой погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВд по региону. Известно, что сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 1:45.

На пересечении парковой улицы с Санкт-Петербургским шоссе дорогу не поделили BMW и автобус развозки. Последний принадлежит "Пассажиравтотрансу". Из-за сильного удара иномарка загорелась. Пассажир не смог выбраться из легкового автомобиля, а вот водителю повезло чуть больше. Ему удалось открыть дверь. Мужчина получил травмы средней степени тяжести.

На месте аварии работали представители ГУ МЧС. Два пожарных расчета ликвидировали возгорание на трассе.

В настоящее время полиция выясняет личность жертвы. Ведется проверка.

Ранее Piter.tv писал о том, что водитель-наркоман устроил погоню на Приморском шоссе.

Фото: Piter.tv

