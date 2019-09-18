Водитель-наркоман устроил погоню на Приморском шоссе

Сотрудники ДПС задержали водителя каршерингово Renault Kaptur, который перевозил в салоне автомобиля наркотические вещества. Об этом пишет "Фонтанка".
Инцидент произошел на Приморском шоссе. Правоохранители попросили остановиться водителя иномарки, чтобы проверить документы. Однако мужчина отказался исполнить требование сотрудников ДПС и ударил по газам. Началась погоня, в результате которой нарушитель устроил ДТП на улице Ушинского.
Мужчину удалось задержать. В ходе проверки выяснилось, что он перевозил в салоне авто наркотики. Правоохранители изъяли шприцы и порошкообразные вещества и отправили их на экспертизу. Каршеринг оказался оформлен на другое лицо, а сам нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения.
Renault Kaptur забрал представитель каршеринговой компании. Он обнаружил повреждения на правом переднем крыле иномарки, переднем бампере и правой передней фаре и капоте. Специалист подал заявление в полицию.
Ранее мы писали, что на КАД каршеринг встал на крышу "КИА".
Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.
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