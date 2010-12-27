На КАД каршеринг встал на крышу КИА

Нестандартная авария обошлась без пострадавших.

12 сентября на внутреннем кольце КАД перед Большим Обуховским мостом КИА "заползла" под Рено, в результате чего каршеринг остался на одних передних колесах. Задние оказались на крыше КИА. Фотографии, мгновенно откомментированные в ироничном тоне сетевыми пользователями, появились в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте.

Среди комментариев с шутками о полетах и вопросах о случившемся появлялись те, кто объяснил такой, казалось бы, невозможный маневр.

"Да потому-то не соблюдают дистанцию.

Есть [дураки], которые чуть ли не в плотную подъезжают сзади и начинают моргать.

И это на скорости свыше 120 км.ч", – Vyacheslav Igorevich.

Судя по комментариям очевидцев, пострадавших в ДТП не оказалось.

Ранее Piter.tv писал о серьезном ДТП с тройным переворотом машины.

Фото: Alexey Ivanov, ВКонтакте.