В ДТП на Петроградской стороне Лада трижды перевернулась и снесла светофор

Серьезное ДТП случилось ночью 11 сентября на пересечении Малого проспект П.С. и Пионерской улицы. Фото и видео с места аварии появились в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. Летевшую на красный свет Ладу сбил идущий справа Мерседес. В результате столкновения Ладу трижды перевернуло, и машина снесла светофор, встав на бок на газоне. Мерседес отделался смятым передом.
Фото и видео с места аварии появились в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте.
По словам очевидцев, жертв не было. Травмы получил водитель нарушившей Лады.
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Фото и видео: Alexandra Stromilo, ВКонтакте
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