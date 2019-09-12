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В ДТП на Петроградской стороне Лада трижды перевернулась и снесла светофор

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Обошлось без погибших.

Серьезное ДТП случилось ночью 11 сентября на пересечении Малого проспект П.С. и Пионерской улицы. Фото и видео с места аварии появились в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. Летевшую на красный свет Ладу сбил идущий справа Мерседес. В результате столкновения Ладу трижды перевернуло, и машина снесла светофор, встав на бок на газоне. Мерседес отделался смятым передом.

Фото и видео с места аварии появились в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте.

По словам очевидцев, жертв не было. Травмы получил водитель нарушившей Лады.

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Фото и видео: Alexandra Stromilo, ВКонтакте

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости России,

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