Отравление шаурмой в Уфе: 15 человек в больнице, пятеро в тяжелом состоянии

Среди пострадавших есть беременная женщина. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит.

В Уфе произошел массовый случай отравления шаурмой, в больнице находятся 15 человек, в том числе одна беременная женщина. Об этом сообщил ГТРК Башкортостан.

Все пострадавшие люди ели в одном месте - "Халяль" на Баязита Бикбая. Роспотребнадзор уже начал расследование. У всех сотрудников киоска будут взяты смывы рук, уже изъята продукция.

Четверо взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит (острое воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка и кишечника). Все подробности и детали случившегося уточняются, ведется проверка.

Ранее семь ульяновцев попали в больницу с кровотечениями после употребления подсолнечного масла.