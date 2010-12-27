Семь ульяновцев попали в больницу с кровотечениями после употребления подсолнечного масла

По данным издания Улправда, позже один из госпитализированных скончался.

Медики оказывают помощь семерым жителям Ульяновской области (двое из них дети). Всех их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Все пострадавшие находятся в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи и областной детской клинической больнице. Все они являются друг другу родственниками или коллегами.

Основной симптом у пострадавших - кровотечения различной локализации. По предварительной информации, все пострадавшие употребляли подсолнечное масло, купленное на местном рынке у одного и того же производителя. Об инциденте уже сообщили в правоохранительные органы.

По данным издания Улправда, позже один из госпитализированных в результате отравления жителей Ульяновска скончался. Уточняется, что мужчина не является членом семьи.

В июле в детском лагере в Крыму около 40 детей получили отравление.

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