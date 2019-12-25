Петербуржец устроил поджог после отказа в бесплатной шаверме и получил срок

Огонь полностью уничтожил два торговых павильона стоимостью по 750 тысяч рублей каждый.

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Дмитрию Павлинову, признанному виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Мужчина отправится в колонию строгого режима за пожар, который уничтожил два торговых павильона. Подробности сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, вечером 13 августа 2025 года Павлинов пришел к торговым павильонам на Прибрежной улице. На почве личной неприязни к владельцу торговых точек он облил бензином порог одного из павильонов и бумагу, после чего поджег ее и бросил внутрь помещения вместе с бутылкой, в которой оставалась легковоспламеняющаяся жидкость. В результате вспыхнул пожар.

Огонь полностью уничтожил два торговых павильона стоимостью по 750 тысяч рублей каждый. Кроме того, сгорели оборудование и продукты питания на общую сумму более 500 тысяч рублей. Общий ущерб превысил два миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, конфликт между мужчиной и владельцем торговых точек произошел днем ранее. Потерпевший, которому принадлежали пекарня и готовившееся к открытию кафе с шавермой, рассказал, что неизвестный потребовал бесплатно угостить его продукцией. Получив отказ, он стал оскорблять предпринимателя и, уходя, пригрозил, что не даст заведениям работать. Уже на следующий день владельцу позвонил охранник соседнего торгового центра и сообщил о пожаре.

Во время судебного разбирательства Павлинов полностью признал свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке.

При назначении наказания суд учел, что ранее мужчина уже был осужден за тяжкое преступление, а его судимость на момент рассмотрения дела не была погашена. В действиях подсудимого был установлен рецидив.

Суд приговорил Дмитрия Павлинова к одному году и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После оглашения приговора его взяли под стражу прямо в зале суда.

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Фото: unsplash (Eugene Kucheruk)