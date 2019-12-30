В Петербурге госпитализировали гостью из Китая с гриппом А

Эту уже третий пациент инфекционной больницы с респираторной инфекцией.

В Боткинскую инфекционную больницу привезли еще одного пациента с ОРВИ, на этот раз им оказалась туристка из Китая. Об этом 23 января сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-секретаря Роспотребнадзора по Петербургу.

После анализов выяснилось, что китаянка заболела свиным гриппом. Женщина с жалобами на плохое самочувствие несколькими часами ранее обратилась к администрации гостиницы, в которой остановилась. Кроме нее в больнице лежат на анализах двое гостей из Китая.

Днем раньше в медицинское учреждение привезли двух прилетевших из Китая петербуржцев: у молодых людей также были признаки ОРВИ. Анализы подтвердили, что страшный коронавирус из Поднебесной они с собой не захватили.

Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 617 человек.

Фото: Piter.TV