Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 617 человек

Среди них 444 человек заразились в городе Ухань.

Число заболевших в Китае пневмонией нового типа выросло до 617 случаев. Речь идет о болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Данные на 14 часов 23 января предоставили в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Наибольшее количество пациентов зарегистрировано в провинции Хубэй (444 человека). У такого количества заразившихся инфекцию выявили впервые. На этот же регион приходятся все летальные случаи, которых было 17.

Далее в количестве заболевших лидирует провинции Гуадун, Чжэцзян, Шанхай и Пекин. В каждом коронавирус обнаружен в 32, 27,16 (из предполагаемых 22 случаев) и 14 соответственно. В настоящее время пневмония нового типа найден а во всех административно-территориальных субъектах страны. Под подозрения попали провинция Шэньси, Ганьсу и автономный район Внутренняя Монголия. В первом случае в провинции есть четыре неподтвержденных случая заболевания. Ведутся лабораторные исследования.

Исключениями же стали Синьцзян-Уйгурский и Тибетского автономных районов,а а также провинция Цинхай. Сейчас там нет зарегистрированных инфицированных.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ухане останавливают транспорт из-за китайского короновируса.