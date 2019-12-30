В Ухане останавливают транспорт из-за китайского короновируса

Власти ограничивают возможность въезда и выезда из очага инфекционного заболевания.

В Ухане останавливают общественный транспорт из-за китайского короновируса. Сейчас в данный город провинции Хубэй не ходят автобусы и паромы. Движение, включая деятельность метро, остановлено к 10 утра по местному времени 23 января. Жители также не могут попасть в аэропорт и железнодорожные станции. Местные власти надеются таким образом предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Напомним, что на данный момент количество жертв зафиксировано в количестве 17. Число инфицированных пневмонией нового типа в КНР возросло до 617. В Китае советуют избегать мест массового скопления народа. Ухань считается крупным экономическим центром. У него есть сообщение с городами по всему миру. В частности, оттуда летают прямые рейсы в Лондон, Париж, Дубай и другие пункты назначения.

Ранее Piter.tv писал о том, что число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570.

Фото: Pixabay.com

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