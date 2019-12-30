Количество пациентов продолжает расти.

Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения. Из пациентов 95 человек находятся в тяжелом состоянии. Ранее появилась информация о 473 заболевших и 17 погибших.

На данный момент болезнь распространилась на 25 провинций КНР и города центрального подчинения. По единичному случаю выявлено на территории Гонконга, Макао и Тайване. По одному случаю также зафиксировано в США, Японии, Южной Корее, а также три пациента в Таиланде.

За последние сутки зафиксирован 131 новый случай заболевания, 8 смертей. Большинство жертв являются пожилыми людьми. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 4928 человек, которые имели тесные контакты с зараженными.

Ранее Piter.tv писал о том, что число жертв нового коронавируса в Китае достигло девяти человек.

Фото: Pixabay.com

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