Страшный китайский вирус обнаружился в США

Об этом сообщило издание Independent и ряд американских СМИ.

Стало известно о первом человеке, зараженным коронавирусом 2019-nCoV на территории США. По сообщениям зарубежных СМИ, вирус был найден у китайского путешественника, приехавшего в Сиэтл.

Ранее коронавирус из Китая назвали биологической угрозой для здоровья россиян.

В декабре стало известно, что в городе Ухань (провинция Хубэй) произошла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. На текущий момент зарегистрировано порядка 290 случаев заражения и 6 смертельных случаев.

Cтало известно, как передается новый тип коронавируса, бушующий в Китае. В комитете по здравоохранению Поднебесной заявили, что вирус передается точно от человека к человеку.

В России создадут специальный тест на наличие коронавируса, его пообещали предоставить к концу января. Также аппаратами по проверке на наличие болезни оборудуют аэропорты России, чтобы проверять прилетевших из Китая людей. Сейчас пассажиров рейсов из Поднебесной проверяют тепловизорами, чтобы выявить людей с температурой.

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