Заразились им 440 человек в Китае.

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло девяти человек. Все летальные случаи зафиксированы в провинции Хубэй, в которой находится город Ухань. Количество зараженных достигло 440 пациентов. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель руководителя государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.

Власти Китая продолжают внимательно следить за состоянием сотрудников на транспорте. В аэропорту Уханя установлено 15 термометрических приборов зондового типа, на вокзалах - 20 аппаратов. При выявлении повышенной температуры немедленно направляют сотрудника или пассажира на диспансеризацию. Усилен мониторинг за сельскохозяйственными рынками города, супермаркетами и ресторанами. Предпринимаются меры борьбы с торговлей дикими животными.

Местному населению советуют избегать мест массового скопления людей. Также китайцев остерегают от поездок в Ухань. Жителям этого города также не рекомендуют его покидать без веских для этого причин.

Ранее Piter.tv писал о том, что коронавирус из Китая назван биологической угрозой для здоровья россиян.

Фото: Pixabay.com

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