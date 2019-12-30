В Комздраве Петербурга рассказали о состоянии пациентов с подозрением на коронавирус

В настоящий момент они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал о состоянии пациентов, попавших в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус. Как пишет 78.ru, в настоящий момент они находятся в состоянии средней степени тяжести.

В комитете отметили, что у поступивших пациентов отсутствуют клинические и лабораторные признаки, которые позволили бы точно определить, что у них коронавирус. При этом медики продолжают проводить обследования. В частности, в сертифицированную вирусологическую лабораторию был отправлен биоматериал.

Напомним, днем 22 января в Боткинскую больницу из Пулково доставили 23-летнего парня, который прилетел из Китая с высокой температурой. У него заподозрили коронавирус. Позже стало известно, что первого пациента с подозрением на инфекцию госпитализировали в Петербурге еще 15 января. Им оказался студент из Китая, который учится в одном из местных вузов. По словам медиков, для постановки точного диагноза нужно не менее двух недель, поскольку инкубационный период коронавирусной инфекции составляет 14 дней.

Ранее в НИИ гриппа назвал признаки заболевания смертельным коронавирусом.

Фото: Piter.TV