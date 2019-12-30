НИИ гриппа назвал признаки заболевания смертельным коронавирусом

Новый коронавирус протекает как пневмония.

Петербургский НИИ гриппа, который отслеживает ситуацию с вирусными заболеваниями, назвал признаки заболевания новым коронавирусом, из-за которого в Китае умерли девять человек. На данный момент от вируса нет лекарств.

В данных НИИ гриппа говорится, что новый коронавирус протекает как пневмония. При заболевании повшается температура, начинаются сухой кашель и интоксикация организма. Также на флюорографии появляется затемнение в легких. В Китае большая часть заболевших – это мужчины от 40 до 69 лет.

Коронавирусы — семейство, включающее на январь 2020 года 39 видов вирусов. Они могут поражать людей, свиней, зайцев, птиц, кошек, собак, крупный рогатый скот. Впервые вирус обнаружили в 1955 году.

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло девяти человек.

Фото: cdc.gov; pixabay