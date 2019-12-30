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Петербуржцы с подозрением на коронавирус привезли из Китая обычную простуду
Сегодня, 13:11
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Петербуржцы с подозрением на коронавирус привезли из Китая обычную простуду

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Нескольких пассажиров из Пулково ранее направили на углубленное обследование.

Двух прилетевших из Китая петербуржцев, которых 22 января отправили из Пулково прямиком в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, признали незараженными. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Петербурге 23 января.

В аэропорте у молодых людей была температура и признаки ОРВИ, но пункт их отправления заставил городские службы перестраховаться, почему туристы и отправились в больницу. Однако у петербуржцев действительно оказалась простуда, признаков бушующего в Поднебесной вируса у больных не нашли.

Тем временем, число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 617 человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: китай, коронавирус, простуда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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