Петербуржцы с подозрением на коронавирус привезли из Китая обычную простуду

Нескольких пассажиров из Пулково ранее направили на углубленное обследование.

Двух прилетевших из Китая петербуржцев, которых 22 января отправили из Пулково прямиком в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, признали незараженными. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Петербурге 23 января.

В аэропорте у молодых людей была температура и признаки ОРВИ, но пункт их отправления заставил городские службы перестраховаться, почему туристы и отправились в больницу. Однако у петербуржцев действительно оказалась простуда, признаков бушующего в Поднебесной вируса у больных не нашли.

Тем временем, число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 617 человек.

Фото: Piter.TV