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В Петербурге Путин и Лукашенко проводят переговоры о сотрудничестве
Сегодня, 18:30
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В Петербурге Путин и Лукашенко проводят переговоры о сотрудничестве

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Заседание состоится в Константиновском дворце.

В Петербурге встретились президент России Владимир Путин и глава Республики Беларусь Александр Лукашенко. Сейчас они проводят переговоры в Константиновском дворце. Об этом сообщили на портале РИА Новости. 

Сегодня они проводят официальную встречу. 23 и 24 июня они общались в неформальной обстановке в Тверской области. Лидеры стран обсуждают вопросы сотрудничества. 

Лукашенко заявил, что Беларусь готова увеличить грузооборот Большого порта Петербурга. В Северную столицу планируется направить почти 20 млн тонн груза.

Ранее на Piter.tv: Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России.

Фото:  aa.com.tr

Теги: переговоры, политика, путин и лукашенко, сотрудничество белоруссии и россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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