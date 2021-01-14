В Петербурге Путин и Лукашенко проводят переговоры о сотрудничестве

Заседание состоится в Константиновском дворце.

В Петербурге встретились президент России Владимир Путин и глава Республики Беларусь Александр Лукашенко. Сейчас они проводят переговоры в Константиновском дворце. Об этом сообщили на портале РИА Новости.

Сегодня они проводят официальную встречу. 23 и 24 июня они общались в неформальной обстановке в Тверской области. Лидеры стран обсуждают вопросы сотрудничества.

Лукашенко заявил, что Беларусь готова увеличить грузооборот Большого порта Петербурга. В Северную столицу планируется направить почти 20 млн тонн груза.

Ранее на Piter.tv: Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России.

Фото: aa.com.tr