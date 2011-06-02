Лукашенко заявил, что хочет переориентировать 20 млн тонн грузов на порты Петербурга

По словам Лукашенко, он намерен просить содействия у губернатора.

Стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет переориентировать на порты Петербурга около 20 млн тонн своих грузов. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает "РИА Новости".

По словам Лукашенко, он намерен просить содействия у губернатора. "С президентом России мы об этом договорились. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы. И для наших питерских друзей хорошие рабочие места", - заявил глава белорусского государства.

Ранее Лукашенко призвал не допустить в стране событий, подобных украинским. Президент Белоруссии рассказал о том, что власть не может "потерять народ".

Фото: Piter.tv

