Российские спасатели провели с иранскими коллегами координационное совещание по сложившейся обстановке.

Спасатели МЧС России прибыли в Иран для тушения пожара в порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В город Бендер-Аббас прибыли самолеты Бе-200ЧС и Ил-76. Российские спасатели провели с иранскими коллегами координационное совещание по сложившейся обстановке. Стороны обсудили действия и планы по тушению пожара. В ведомстве отметили, что самолеты вылетели в Бендер-Аббас по поручению президента РФ Владимира Путина распоряжению главы МЧС Александра Куренкова.

Ранее мы сообщали, что авиация МЧС привлекается к тушению пожаров в Забайкалье.

Видео: МЧС России