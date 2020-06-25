Лукашенко призвал не допустить в стране событий, подобных украинским

Президент Белоруссии рассказал о том, что власть не может "потерять народ".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал местных чиновников активнее взаимодействовать с населением для того, чтобы не допустить развития кризисной ситуации по украинскому сценарию. Глава государства считает, что властям страны будет грош цена, если она "проиграет битву за людей". По мнению политика, данная тема является жизненно важной, поэтому он призвал коллег из правительства к работе, "напрягаться и упираться".

Будет Украина, где каждый сам за себя, выживает сильнейший, молодежь, дети, старики брошены на произвол судьбы. Докатились до войны. Никто из нас не хочет такого сценария. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также лидер республики призвал сделать выводы из 2020 года. В противном случае, по мнению Лукашенко, республика еще на один шаг приблизится к такому же кризису, как фиксируется на Украине. Речь идет о массовых протестах, которые прокатились по стране после объявления результатов президентских выборов.

Лукашенко призвал сделать выводы из событий 2020 года.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого