По его словам, если выводы не будут сделаны, то страна сделает крупный шаг к событиям на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сделать выводы из событий 2020 года. Об этом он заявил на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне".

Речь идет о митингах, которые происходили в городах Белоруссии после выборов президента республики в августе 2020 года. Лукашенко отметил, что если не будут сделаны соответствующие выводы, то страна сделает крупный шаг к событиям на Украине.

Боюсь, чтобы это с нами не произошло! Александр Лукашенко, президент Украины

Ранее Лукашенко заявил, что Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на программы импортозамещения.

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