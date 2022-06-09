Лукашенко: Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на программы импортозамещения

Минск предложил проекты, которые в ближайшее время будут востребованы не только в Белоруссии, но и в России.

Россия выделит Белоруссии 1,5 млрд долларов на программы импортозамещения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом.

Глава республики напомнил, что обсуждал тему импортозамещения в ходе последней встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Минск предложил Москве конкретные проекты, которые в ближайшее время будут востребованы не только в Белоруссии, но и в России.

Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, нам будет очень сложно развиваться. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее патриарх Кирилл назвал Белоруссию подлинно суверенным государством.

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