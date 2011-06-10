Отряд боевых кораблей ТОФ завершил деловой заход в порт Циндао

За несколько дней пребывания в порту экипажи приняли участие в спортивных, культурных и протокольных мероприятиях.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в китайский порт Циндао. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что за несколько дней пребывания в порту экипажи кораблей приняли участие в спортивных, культурных и протокольных мероприятиях. Российские и китайские моряки провели товарищеские встречи по баскетболу и перетягиванию каната. Кроме того, военнослужащие ознакомились с вооружением и боевыми возможностями кораблей участников патрулирования в ходе организованных в рамках обмена палубами экскурсий. После выхода из порта отряд кораблей отправится в сторону Владивостока.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета гаубицы "Мста-С".

Видео: Минобороны России