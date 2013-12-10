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Минобороны показало кадры боевой работы расчета гаубицы "Мста-С"

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Позиции противника были выявлены в лесополосе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны показало видео боевой работы расчета гаубицы "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили бронетехнику и живую силу украинских войск. Позиции противника были выявлены в лесополосе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.

Ранее Минобороны показало поражение "Ноной-СВК" опорника ВСУ на авдеевском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, мста-с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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