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Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России

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Министр по обороне РФ принял в Москве Виктора Хренина.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом, важнейшим стратегическим партнером и союзником для Москвы. Соответствующее заявление глава профильного ведомства сделал во время своей рабочей встречи с коллегой из Минска Виктором Хрениным, которая состоялась в столице РФ. Чиновник напомнил о беспрецедентном западном давлении, в условиях которого приходится развивать двустороннее военное сотрудничество между странами.

Республика Беларусь для нас - важнейший стратегический партнёр, ближайший друг и союзник. Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

В Минобороны РФ добавили, что в России высоко оценивают решимость белорусов противостоять конфронтационному американскому курсу, а также намерениям коллективного Запада и их союзникам. Шойгу оценил готовность Белоруссии  совместно с Россией формировать единое оборонное пространство в государственных границах Союзного государства.

Минпромторг поддержит развитие водного сообщения Петербурга и "Острова фортов".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: виктор хренин, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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