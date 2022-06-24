Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России

Министр по обороне РФ принял в Москве Виктора Хренина.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом, важнейшим стратегическим партнером и союзником для Москвы. Соответствующее заявление глава профильного ведомства сделал во время своей рабочей встречи с коллегой из Минска Виктором Хрениным, которая состоялась в столице РФ. Чиновник напомнил о беспрецедентном западном давлении, в условиях которого приходится развивать двустороннее военное сотрудничество между странами.

Республика Беларусь для нас - важнейший стратегический партнёр, ближайший друг и союзник. Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

В Минобороны РФ добавили, что в России высоко оценивают решимость белорусов противостоять конфронтационному американскому курсу, а также намерениям коллективного Запада и их союзникам. Шойгу оценил готовность Белоруссии совместно с Россией формировать единое оборонное пространство в государственных границах Союзного государства.

Минпромторг поддержит развитие водного сообщения Петербурга и "Острова фортов".

Фото и видео: Минобороны России