Минпромторг поддержит развитие водного сообщения Петербурга и "Острова фортов"

Для сообщения были спроектированы 6 скоростных катамаранов.

Для водного сообщения между Петербургом и "Островом фортов" в Кронштадте строятся 6 скоростных пассажирских катамаранов. 2 судна будут запущены в 2023 году. Накануне на ПМЭФ Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу и гендиректор "Нева Тревел" Юрий Набатов подписали соглашение о сотрудничестве.

Катамары по итогам Интернет-голосования получили названия "Форт Кроншлот" и "Форт "Петр Первый". По 2 катамарана будут введены в 2024 и 2025 годах.

Также мы планируем построить 4 новых экскурсионно-прогулочных катамарана для обеспечения перевозок в акватории Кронштадта. Все суда будут оснащены по последнему слову техники и максимально комфортны и безопасны для пассажиров. рассказал Денис Мантуров.

Регулярное пассажирское водное сообщение с Кронштадтом возобновилось в 2021 году после десятилетнего перерыва. "Метеоры" отправляются от причалов "Сенатская Пристань" и "Зимняя канавка". По словам Ксении Шойгу, в первую навигацию были перевезены более 23 тысяч пассажиров. В этом году ожидается увеличение пассажиропотока до 40 тыс. человек.

Фото: Telegram / Ксения Шойгу