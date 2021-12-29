В Петербурге 12 "ПЦР-лабораторий" перешли на круглосуточный режим работы

За сутки более 60 лабораторий города совместно проводят примерно 110 тыс. тестов.

В связи со вспышкой COVID-19 в Петербурге на круглосуточный режим работы перевели 12 лабораторий, которые занимаются ПЦР-тестами. Об этом сообщил председатель Комздрава Дмитрий Лисовец на своей страничке "ВКонтакте".

За сутки более 60 лабораторий города совместно проводят примерно 110 тыс. тестов. ПЦР-исследование занимает около 21 часов. Также Лисовец рассказал о новом подходе в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Теперь больных будут делить на четыре группы. В поликлиниках будут принимать ковидных больных из "первой группы". Лисовец отметил, что детей до 3 лет, беременных женщин и взрослых старше 65 лет с подозрением на COVID-19 будут осматривать на дому.

Ранее на Piter.tv: на помощь петербургским поликлиникам пришли почти 1700 студентов и 300 ординаторов.

Фото: Piter.tv