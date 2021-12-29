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На помощь петербургским поликлиникам пришли почти 1700 студентов и 300 ординаторов
Сегодня, 15:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На помощь петербургским поликлиникам пришли почти 1700 студентов и 300 ординаторов

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Студенты и ординаторы оказывают помощь в работе регистратур и принимают звонки в call-центрах.

На помощь петербургским поликлиникам пришли почти 1700 студентов медицинских вузов и колледжей, и более 300 ординаторов. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева

Будущие профессиональные врачи помогают справиться с возросшей нагрузкой. Они будут помогать в лечении лечения амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией. На данный момент к оказанию помощи пациентам с COVID-19 привлечены 747 студентов медицинских вузов, 928 студентов медколледжей, 338 ординаторов.

Студенты и ординаторы оказывают помощь в работе регистратур и принимают звонки в call-центрах. Также они по телефону контролируют состояние находящихся на амбулаторном лечении больных, информируют пациентов о результатах анализов на коронавирус.

Также в Петербурге разворачивают более 700 коронавирусных коек.

Фото: Piter.tv

Теги: ординаторы, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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