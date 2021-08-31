В Пентагоне похвалили талибов

Кеннет Маккензи рассказал о взаимодействии с талибами во время эвакуации американцев из Афганистана.

Пентагон похвалил талибов. Такую позицию во время регулярного брифинга в американском министерстве по обороне высказал генерал Кеннет Маккензи. Специалист считает, что члены радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) были полезны Вашингтону. В частности, боевики смогли организовать охранный периметр вокруг территории аэропорта в Кабуле. Он действовал во время периода эвакуации военных из страны.

Они были очень полезны и готовы помочь, когда мы завершали наши действия. Они помогли нам в обеспечении безопасности аэропорта, это было не идеально, но они очень старались, — сказал он. — Помощь со стороны радикального движения была значительной. Кеннет Маккензи, американский генерал

Военнослужащий США уточнил, что не знает о том, каким станет дальнейшее взаимодействие и координация усилий между американцами и талибами. Миссию по выводу войск США в Афганистане завершили 31 августа.

Пентагон: талибы не представляют угрозы для США.

Видео: YouTube / Washington Post