Кеннет Маккензи подтвердил завершение миссии США по эвакуации из Кабула.

Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал генерал Кеннет Маккензи.

С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия. Кеннет Маккензи, генерал США

Официальный представитель американского оборонного ведомства уточнил, что последним на рейсе Кабул покинул исполняющий обязанности посла Росс Уилсон. В Вашингтоне напомнили, что несмотря на завершение миссии продолжат попытки эвакуировать оставшихся в стране соотечественников. Регулятор по авиации США опубликовал заявление о том, что в настоящее время международный аэропорт Хамида Карзая не находится под чьим-либо контролем. Ранее стало известно, что воздушная гавань перешла под управление талибов.

Байден приказал готовить удары по ИГ (запещенная в РФ террористическая организация) после терактов в Кабуле.

Видео: YouTube / Washington Post