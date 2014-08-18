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Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана

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Кеннет Маккензи подтвердил завершение миссии США по эвакуации из Кабула.

Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал генерал Кеннет Маккензи. 

С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия.

Кеннет Маккензи, генерал США

Официальный представитель американского оборонного ведомства уточнил, что последним на рейсе Кабул покинул исполняющий обязанности посла Росс Уилсон. В Вашингтоне напомнили, что несмотря на завершение миссии продолжат попытки эвакуировать оставшихся в стране соотечественников. Регулятор по авиации США опубликовал заявление о том, что в настоящее время международный аэропорт Хамида Карзая не находится под чьим-либо контролем. Ранее стало известно, что воздушная гавань перешла под управление талибов.

Байден приказал готовить удары по ИГ (запещенная в РФ террористическая организация) после терактов в Кабуле.

Видео: YouTube / Washington Post

Теги: афганистан, вывод войск, кабул, кеннет маккензи, пентагон
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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