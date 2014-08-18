Пентагон: талибы не представляют угрозы для США

Кеннет Маккензи рассказал о том, кто угрожает безопасности США в Афганистане.

В Пентагоне заявили, что талибы не представляют угрозы для США. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал генерал Кеннет Маккензи. По словам военнослужащего США, сейчас фиксируется угроза не от членов радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация), а только от ИГ (запрещенная на территории РФ террористическая организация). При этом специалист отметил, что именно боевики из Афганистана освободили многих сторонников ИГ из тюрем в стране.

Вызовов от "Талибана" не будет, будут вызовы от ИГ. Кеннет Маккензи, американский генерал

Генерал заметил, что США продолжат дипломатическую поддержку граждан, которые остались в Афганистане. Он отметил, что военная фаза операции завершилась, но начинается дипломатическое продолжение. Маккензи заметил, что работа для Госдепа будет тяжелой по данному направлению. На данный момент в Афганистане осталось несколько сотен американцев. В Пентагоне верят в то, что способны эвакуировать всех своих граждан и население, помогавшее Вашингтону. Ради этой цели США готовы идти на агрессивные переговоры с талибами.

Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана.

Видео: YouTube / Washington Post