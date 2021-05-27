Джон Кирби прокомментировал учения военных инженеров Сербии и РФ.

В Пентагоне отказались называть Россию "врагом". Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства США на брифинге с журналистами. Джон Кирби прокомментировал предстоящие военные учения инженеров из Белграда и Москвы. "Врагом" Россию назвал"врагом НАТО" один из корреспондентов.

Никто не называет Россию врагом, это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России. Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения. Джон Кирби, глава пресс-службы Пентагона

Чиновник считает, что Сербия и Вашингтон сотрудничают по программе Североатлантического альянса "Партнерство ради мира". Кирби не располагает подробностями на счет учений, которые Белград проводит совместно с Россией.

Напомним, что Минобороны РФ сообщило днем 26 мая о том, что военнослужащие инженерных войск ВС прибыли в Сербию. Тренировочные мероприятия в стране продлятся до 11 июня. При этом официально Сербия надеется присоединиться к ЕС. В 2006 году власти страны объявили военный нейтралитет, а также присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира". Руководство Сербии против членства в западном военном альянсе.

Минобороны РФ передало Сербии танки и БТР.

Фото и видео: YouTube/Defense Flash News