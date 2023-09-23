Анваар-уль-Хак Какар выступил с новой инициативой перед ООН.

Мировое сообщество не должно делать исключений в контексте борьбы с международным терроризмом. Соответствующее заявление премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный чиновник отметил, что существует альтернатива такой реформе. Иностранный чиновник заметил, что важно ликвидировать коренные принчины возникновения движений с боевиками. Речь идет об устранении бедности, несправедливости и оккупации иностранными силами.

Мы должны противостоять всем террористам без дискриминации, включая растущую угрозу, исходящую от крайне правых экстремистских и фашистских группировок, в частности радикалов, вдохновленных идеологией "хиндутвы", угрожающих геноцидом индийским мусульманам и христианам. Анваар-уль-Хак Какар, премьер-министр Пакистана

Политик также предложил создать в рамках Генассамблеи ООН специальный комитет, который будет мониторить процесс реализации Глобальной контртеррористической стратегии.

Пакистан рассчитывает на выполнение развитыми странами обязательств в рамках COP-28.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций