Пакистан рассчитывает на выполнение развитыми странами обязательств в рамках COP-28

Анваар-уль-Хак Какар оценил стихийные бедствия в мире.

Исламабад рассчитывает, что развитые страны выполнят взятые на себя международные обязательства, которые были достигнуты в ходе 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28). Соответствующее заявление премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

Пакистан надеется на выполнение развитыми странами обязательств по борьбе с изменением климата, взятых на себя в рамках COP-28: предоставить более $100 млрд ежегодного климатического финансирования, выделить не менее половины указанного финансирования на адаптацию развивающихся стран, учредить Фонд и механизмы компенсации потерь и ущерба, ускорить выполнение задач по сокращению выбросов углекислого газа. Анваар-уль-Хак Какар, премьер-министр Пакистана

Глава правительства Пакистана добавил, что его страна является одной из наиболее пострадавших от изменений климата. Анваар-уль-Хак Какар уточнил, что летом 2022 года на территории прошли беспрецедентные наводнения. Эта трагедия затопила около третьей части страны, а также жертвами стали 1 700 человек. Стихия разрушила дома более восьми миллионов граждан. Дополнительно была разрушена важная инфраструктура. Ситуация причина ущерб экономике Пакистана на сумму более 30 миллиардов долларов.

Глава правительства Пакистана выступил против возрождения тенденций Холодной войны.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций