Глава правительства Пакистана выступил против возрождения тенденций Холодной войны

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар призвал мировое сообщество отказаться от риторики "холодной войны", а обратить внимание а решении общих проблем, с которыми сталкивается человечество. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Эксперт подчеркнул, что сейчас мир не может себе позволить провести "холодную войну" в версии 2.0, так как существуют масштабные вызовы, которые требуют коллективных действий.
Напряженность между мировыми державами продолжает нарастать. Мы наблюдаем возникновение новых и старых военно-политических блоков. Геополитика возрождается, когда геоэкономика должна иметь первостепенное значение.
Анваар-уль-Хак Какар, премьер-министр Пакистана
И. о. премьера Пакистана назвал мрачными перспективы мировой экономики.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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