Глава правительства Пакистана выступил против возрождения тенденций Холодной войны

Анваар-уль-Хак Какар призвал отказаться от конфронтации и заняться решением глобальных проблем коллективно.

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар призвал мировое сообщество отказаться от риторики "холодной войны", а обратить внимание а решении общих проблем, с которыми сталкивается человечество. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Эксперт подчеркнул, что сейчас мир не может себе позволить провести "холодную войну" в версии 2.0, так как существуют масштабные вызовы, которые требуют коллективных действий.

Напряженность между мировыми державами продолжает нарастать. Мы наблюдаем возникновение новых и старых военно-политических блоков. Геополитика возрождается, когда геоэкономика должна иметь первостепенное значение. Анваар-уль-Хак Какар, премьер-министр Пакистана

И. о. премьера Пакистана назвал мрачными перспективы мировой экономики.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций