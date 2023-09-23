Анваар-уль-Хак Какар рассказал о том, что глобальный Юг находился на грани дефолта.

Пакистан считает, что мировую экономическую систему ждут мрачные перспективы на фоне последствий пандемии коронавирусной инфекции, региональных конфликтов и климатических изменений. Соответствующее заявление премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный чиновник пояснил, что эти факторы разркшили показатели многих развивающихся государств. Он полагает, что Глобальному Югу едва удалось предотвратить у себя дефолты. Однако все равно в странах возросли показатели по голоду и бедности граждан. Анваар-уль-Хак Какар заметил, что такая ситуация свела на нет все достижения, которые власти достигали на протяжении последних трех десятилетий.

Перспективы мировой экономики кажутся мрачными. Глобальный рост медленный. Высокие процентные ставки могут привести к рецессии. Анваар-уль-Хак Какар, премьер-министр Пакистана

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций