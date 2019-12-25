Стороны не смогли договориться о том, на каком языке нужно разговаривать в транспорте.

В Одессе пассажиры трамвая устроили скандал из-за языка. Пассажиры общественного транспорта опубликовали ролик в местном Telegram-канале. На кадрах видно, что пожилая женщина предъявляет оппонентке претензии по поводу того, что женщина говорит на русском языке. Последняя отказывается переходить на украинскую речь. Это вызывает у пенсионерки агрессию. Она начинает оскорблять попутчицу и желать ей смерти.

В этот момент в ситуацию вмешивается еще один пассажир. Он заявляет, что служит в полиции. Однако пенсионерка продолжает грубить уже ему. Еще одна очевидица ситуации говорит о том, что агрессивную женщину стоит выбросить из транспорта. На сторону украиноговорящей пассажирки встал мужчина, требующий народ "не гавкать".

В тюрьму хочешь? Я тебе организую сейчас! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти! пассажир трамвая

Данных о том, чем закончился конфликт нет. Запись обрывается.

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Фото: Pixabay.com