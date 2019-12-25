В Нью-Йорке снесли и повредили статую аболиционисту Дугласу

Вандалов разыскивает полиция.

В американском штате Нью-Йорк снесли и повредили статую аболиционисту Фредерику Дугласу. Об этом сообщили журналисты из Washington Examiner. Они рассказали, что неизвестные вандалы повредили скульптуру, созданную в честь человека, сбежавшего из рабства в 1838 году. Инцидент произошел в городе Рочестер во время праздничных выходных по случаю Дня независимости США.

Полиция обнаружила статую в 15 метрах от ее постамента. Вандалы снесли памятник в день 168-ой годовщины с момента знаменитой речи аболициониста о том, что для раба значит 4 июля. Общественный деятель говорил о том, что в эту дату показывается большая несправедливость и жестокость, чем в остальные дни года.

В настоящее время информации от правоохранительных органов о подозреваемых по делу нет.

В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией.