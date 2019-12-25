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В Новочеркасске умер шестой участник ДТП с подростками
Сегодня, 9:54
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lesjasap

В Новочеркасске умер шестой участник ДТП с подростками

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Мальчик находился в реанимации после аварии.

В Новочеркасске умер шестой участник ДТП с подростками. Об этом местным журналистам рассказали представители регионального управления ГИБДД. Мальчик погиб после автомобильной аварии, произошедшей в Ростовской области 18 апреля.

Мальчик из Новочеркасска скончался. Это был шестой пассажир.

пресс-служба ГИБДД по региону

Напомним, что смертельное ДТП было зафиксировано утром 18 апреля. Машина столкнулась с деревом около Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В транспортном средстве находились шестеро подростков 14-15 лет. Пятеро из них погибли, еще один оказался в реанимации. В СМИ заявили, что накануне трагедии школьники отмечали день рождение, а после решили сесть в машину в нетрезвом состоянии. В МВД возбудили уголовное дело о нарушении ПДД. Власти города объявили 20 апреля траур.

Фото: Piter.tv

Теги: новочеркасск, ростовская область, школьники
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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