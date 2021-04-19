По факту гибели пяти подростков в ДТП в Ростовской области возбуждено уголовное дело

Погибшим детям было 13-15 лет.

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли пятеро подростков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, накануне в Новочеркасске пятеро подростков погибли в результате ДТП при столкновении с деревом на большой скорости. Находившимся в автомобиле было от 13 до 15 лет. За рулем транспортного средства также находился несовершеннолетний. Один из подростков был госпитализирован с тяжелыми травмами.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Ход расследования находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

Ранее в Смольном рассказали об особенностях работы летних детских лагерей в этом году.

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