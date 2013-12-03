В Новочеркасске объявят траур по погибшим в ДТП подросткам

20 апреля отменят все развлекательные мероприятия, а также приспустят флаги.

В Новочеркасске объявят траур по пятерым погибшим в ДТП подросткам. Об этом сообщил "РИА Новости" представитель администрации города.

Сообщается, что 20 апреля отменят все развлекательные мероприятия, а также приспустят флаги.

Напомним, накануне в Новочеркасске пятеро подростков погибли в результате ДТП при столкновении с деревом на большой скорости. За рулем транспортного средства также находился несовершеннолетний. Один из подростков был госпитализирован с тяжелыми травмами.

По данным источника "РИА Новости", перед ЧП подростки отмечали день рождения одного из участников. Сообщается, что подростки пили алкоголь, а после этого решили покататься на машине. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее спасатели сняли с льдины двух подростков, которых едва не унесло в Финский залив.

Видео: Telegram / ЯП-События